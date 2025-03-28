Над российскими регионами сбили 78 беспилотников за ночь

На протяжении ночи на 28 марта над российской территорией было перехвачено 78 беспилотников неприятеля. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Украинская армия на протяжении ночи на пятницу, 28 марта, пыталась наносить удары по различным объектам в России. Противовоздушная оборона успешно отражала атаки неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в военном ведомстве.

Больше всего беспилотников, 32 единицы, было нейтрализовано над Воронежской областью. Еще 19 перехватили над Саратовской областью. В Курской области ликвидировали 16 дронов, и в Белгородской еще шесть. Над Липецкой областью сбили два БПЛА, и над территориями Ростовской и Тамбовской областей перехватили по одному летательному аппарату.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи над Энгельсом было сбито несколько БПЛА. По предварительной информации, украинские боевики могли пытаться атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. По словам местных жителей, прогремело не менее четырех взрывов.