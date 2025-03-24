Над российскими регионами уничтожили 28 дронов ВСУ

В воскресенье, 23 марта, в период с 22:20 до 23:10 российские силы ПВО сбили над территорией РФ 28 украинских беспилотников.

Так, в небе над Ростовской области было сбито 17 дронов, шесть устройств уничтожили над территорией Воронежской области, четыре дрона ВСУ сбили над территорией Белгородской области и один беспилотник — над территорией Брянской области.

Такие данные приводит пресс-служба Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу, 21 марта, 16 квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки украинских дронов.