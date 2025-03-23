В Ростове-на-Дону 16 квартир получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ

В пятницу, 21 марта, 16 квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки украинских дронов. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Взрыв произошел в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. Взрыв дрона произошел на уровне 17-го этажа. Пострадали две человек.

В ходе поквартирного обхода в доме выяснилось, что повреждения получили 16 квартир. Там выбиты стекла и рамы.

В этих квартирах установили тепловой контур, выполнили замеры и направили размеры для изготовления оконных блоков.

Кроме того, по всем пострадавшим квартирам были составлены акты утраченного имущества.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Самарской области.