В Ростове-на-Дону 16 квартир получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ
Украинские БПЛА повредили 16 квартир в Ростове-на-Дону
Фото: [flickr.com]
В пятницу, 21 марта, 16 квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки украинских дронов. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Взрыв произошел в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. Взрыв дрона произошел на уровне 17-го этажа. Пострадали две человек.
В ходе поквартирного обхода в доме выяснилось, что повреждения получили 16 квартир. Там выбиты стекла и рамы.
В этих квартирах установили тепловой контур, выполнили замеры и направили размеры для изготовления оконных блоков.
Кроме того, по всем пострадавшим квартирам были составлены акты утраченного имущества.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Самарской области.