С 21:00 11 июня до 00:00 мск 12 июня дежурные силы ПВО ликвидировали еще 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Такие данные приводит Минобороны РФ.

38 дронов было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Брянской области и два — над территорией Крыма.

Ранее сообщалось о том, что Украинские вооруженные формирования сталкиваются с острым дефицитом дронов типа «Лютый» после недавних масштабных попыток нанесения ударов по России.