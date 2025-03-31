Над российскими регионами уничтожили 66 украинских БПЛА за ночь

В ночь на 31 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в небе над регионами страны украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Всего военнослужащие РФ ликвидировали 66 беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, в ходе ночных операций был уничтожен 41 БПЛА над Брянской областью, 24 дрона над Калужской областью, еще один — над Курской областью. Информации о пострадавших не поступало.

Эти действия представляют собой часть продолжающихся регулярных усилий российских вооруженных сил по защите воздушного пространства РФ и пресечению угроз со стороны украинских сил.

ВСУ предпринимают попытки атаковать беспилотниками различные объекты на территории РФ, включая объекты энергетического инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин ранее согласился поддержать 30-дневное перемирие, которое предусматривает отказ от ударов по критической инфраструктуре как со стороны Украины, так и со стороны РФ.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области.