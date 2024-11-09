Над российскими регионами за ночь перехватили 50 украинских беспилотников

В ночь с 8 на 9 ноября ВСУ пытались провести массированную атаку на российские регионы с помощью дронов, 50 беспилотников было сбито. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, слова представителей данного ведомства привел ТАСС.

Украинская армия на протяжении всей ночи пыталась наносить террористические удары по российской территории на ряде направлений, но дежурные средства ПВО были начеку и вовремя реагировали на все вызовы. Они перехватили в общей сложности 50 беспилотных летательных аппаратов.

«28 БПЛА над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, 4 - над территорией Новгородской области, 2 - над территорией Смоленской области, 2 - над территорией Тульской области и по 1 - над территориями Орловской и Тверской областей», — указали военные сбитые цели.

Ранее сообщалось, что два жителя Курской области погибли от удара украинского дрона в то время, как пытались спасти своих родственников от националистов. Они хотели вывезти людей в безопасное место, но ВСУ нанесли удар по транспортному средству. Еще трое мирных жителей получили ранения по итогам атаки неприятеля.