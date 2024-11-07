В Курской области двое мужчин погибли при спасении родственников от украинцев

Двое мужчин скончались после удара украинского дрона, пытаясь спасти родных в селе Дурово-Бобрик Курской области. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на слова местного жителя.

Свидетель рассказал, что после налета первых дронов на помощь семье с ребенком, у которых загорелся дом, прибыли двое мужчин. Они попытались забрать близких людей на автомобиле в безопасное место, однако тоже подверглись атаке украинцев.

Сперва дрон «Бабя-Яга» ударил по транспортному средству, из которого мужчины успели выскочить, однако при очередной атаке беспилотника были убиты. Еще три человека получили ранения. Свидетель трагедии также сообщил, что в населенном пункте нет света с водой и почти не осталось жителей.

Ранее сообщалось о том, что заочно был арестован наемник из США, принимавший участие в боях на территории Курской области.