Над российскими регионами за ночь сбили 296 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 296 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, средства ПВО работали в период с 21:00 мск по 07:00 мск. Отмечается, что в основном беспилотники были сбиты над Московской, Брянской, Белгородской, Владимировской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Российские власти продолжают внимательно следить за ситуацией, связанной с попытками ВСУ запугать мирное население РФ. Средства ПВО находятся в режиме повышенной готовности, отражая любые попытки нанести ущерб российским регионам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали 33 беспилотника, летящих на российскую столицу. На территориях, где упали обломки дронов, работают специалисты экстренных служб.