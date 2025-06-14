Над российскими регионами за ночь сбили 66 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ночь с 13 на 14 июня перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершающих разведывательные и диверсионные миссии над российской территорией. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Боевые дроны были зафиксированы в различных регионах России, включая Воронежскую, Белгородскую, Самарскую области, Ставропольский край, Республику Крым, а также Акваторию внутреннего Азовского моря.

По данным Минобороны, в период с 20:00 мск 13 июня по 07:00 мск 14 июня российские системы ПВО уничтожили 30 беспилотников над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, 8 — над Ставропольским краем, — над Крымом, 1 — над Самарской областью и 11 — в районах Азовского моря.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все попытки украинских вооруженных формирований нарушить воздушное пространство России были пресечены своевременно, а угрозы гражданской инфраструктуре сведены к минимуму.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА в Невинномысске пострадал один человек.