Один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА по Невинномысску

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Невинномысск в Ставропольском крае пострадал один человек. Обломки упали в промышленной зоне, о чём сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Он сообщил, что в результате происшествия пострадал один человек. На месте происшествия работают оперативные службы. Территория тщательно исследуется.

«Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь», — написал Владимиров.

Кроме того, стало известно, что этой ночью беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины нанесли удар по промышленному объекту в Новокуйбышевске, расположенном в Самарской области. Повреждения и пострадавшие отсутствуют. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщили представители власти.

Ранее сообщалось, что из-за падения БПЛА под Воронежем загорелся лес и поломался газопровод.