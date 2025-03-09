В Ростовской области ночью отработала система ПВО

В ночь на 9 марта в Ростовской области успешно отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его информации, система противовоздушной обороны (ПВО) отработала в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. Слюсарь подчеркнул, что в результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.

Ситуация в Ростовской области остается под контролем властей. Жителей региона призвали сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных объектов незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы.

ВСУ интенсивно используют беспилотники для ведения операций против России. Украинские вооруженные формирования регулярно предпринимают попытки атаковать разные регионы страны. Чаще всего под удар попадают приграничные территории в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 8 марта системы ПВО успешно ликвидировали и перехватили 31 украинский дрон.