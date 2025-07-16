Над тремя регионами России за ночь уничтожили пять украинских БПЛА
Минобороны: за ночь над российской территорией уничтожено 8 украинских БПЛА
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За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны РФ.
Три дрона были сбиты над территорией Республики Крым, по одному беспилотнику — над Курской и Белгородской областями, еще один уничтожен над акваторией Азовского моря.
Украинские беспилотники регулярно пытаются атаковать приграничные области России и разные объекты на территории других регионов РФ. Российская противовоздушная оборона оперативно обнаруживает и ликвидирует угрозы.
Минобороны России продолжает мониторить воздушную обстановку. Жителям приграничных регионов рекомендуют сохранять спокойствие и оперативно сообщать о любых подозрительных объектах в небе.
Ранее сообщалось, что ВСУ дронами атаковали учебный центр Запорожской АЭС.