Над Саратовской областью перехвачен украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО сбили вражеский дрон над городом Энгельс.Об этом заявил Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области, в своем Telegram-канале.

По его утверждению, перехват неприятельского беспилотного летательного аппарата произошел сегодня рано утром.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет», - записал он.

Ранее о массированной атаке украинских беспилотников заявил глава Ростовской области Василий Голубев. По его словам, над Морозовским районом в большом количестве сбивали дроны врага, которые предприняли атаку российской территории. Затем стало известно, что российскими зенитчиками было поражено более 40 целей.