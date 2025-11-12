Над семью регионами России силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 11 ноября до 7:00 мск 12 ноября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над территорией Ростовской области — восемь единиц. Над Ставропольским краем перехвачено четыре БПЛА, над Орловской и Брянской областями — по три летательных аппарата.

Над Тульской областью силы ПВО уничтожили два беспилотника, над Калужской областью и Московским регионом — по одному.

Все попытки проникновения украинских БПЛА в воздушное пространство РФ были своевременно обнаружены и пресечены. Системы ПВО действовали в штатном режиме, обеспечивая надежную защиту стратегически важных объектов и населенных пунктов на территории указанных регионов.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в результате атаки БПЛА в Саратове пострадала женщина.