Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника

Российские военнослужащие сегодня, 9 ноября, перехватили над Смоленской областью два неприятельских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Василий Анохин, глава региона.

Как утверждает губернатор, перехват вражеских дронов произошел в Хиславичском районе. Там Военно-космические силы ВС РФ нейтрализовали два беспилотника противника.

«По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет», — указал он.

Анохин попросил всех местных жителей не походить к обломкам БПЛА при их обнаружении. Людям надо сообщать о всех подозрительных предметах представителям экстренных служб.

А всего на протяжении последней ночи российские системы ПВО сбили 50 украинских БПЛА над различными регионами. Больше всего дронов было перехвачено над Брянской областью, над ней нейтрализовали 28 летательных аппаратов.