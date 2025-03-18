Над Сумами отмечены истребители F-16

Над Сумами днем 18 марта были зафиксированы истребители F-16 американского производства, принадлежащие ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Микроблог опубликовал видео, снятое в Сумах. Там буквально над крышами домов пролетает истребитель F-16.

«Геолокации места пока нет. Возможно, ВСУ начали пытаться применять истребители уже недалеко от линии фронта», — указано в нем.

Ранее сообщалось, что украинские военные признали проигрыш F-16 в том случае, если тот сталкивается в небе с российским Су-35. По мнению командования ВВС Украины, западные самолеты недостаточно современны для ведения равноценного воздушного боя с российскими машинами.