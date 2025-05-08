Над Таманью ПВО сбила две украинских ракеты

В районе станицы Тамань были сбиты две украинские ракеты. 17 домов получили легкие повреждения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Федор Бабенков, глава Темрюкского района.

По утверждению Бабенкова, обе ракеты были сбиты дежурными средствами ПВО над станицей Тамань. Никто из людей не пострадал, но 17 домов в населенном пункте получили небольшие повреждения.

«На место оперативно прибыли специальные службы, в данный момент осуществляется актирование ущерба, нанесенного 16 частным и 1 многоквартирному дому», — указал он.

В домах были повреждены окна, также пострадали некоторые элементы внешних фасадов. Все дома по-прежнему пригодны для проживания в них.

Ранее сообщалось, что в течение вечера 7 мая российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. ВСУ выпускают БПЛА мелкими партиями, по 2-3 за один раз, в надежде на то, что хоть один из них прорвется к столице России.