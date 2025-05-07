Собянин: силы ПВО сбили еще пять летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны России уничтожили ещё пять беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинским вооружённым силам, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом стало известно из сообщения мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного в его Телеграм-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин немногим ранее сообщил о том, что были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата противника, которые приближались к городу.

Вскоре после этого градоначальник сообщил об уничтожении еще двух дронов, которые также направлялись в сторону Москвы.

Мэр отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы.

Таким образом, в общей сложности вечером 7 мая были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать столицу.