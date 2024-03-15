Над территорией Калужской области перехватили четыре неприятельских беспилотника

ВСУ пытались нанести террористические удары по российским объектам. Средства противовоздушной обороны были начеку и предотвратили эту угрозу. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его утверждению, перехват был совершен в Дзержинском районе. По итогам инцидента нет ни погибших, ни пострадавших. Разрушений также не отмечено.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА», - написал Шапша.

На месте падения вражеских беспилотных летательных аппаратов сейчас работают представители оперативных служб.

Совершенно другая картина наблюдалась этой ночью на Украине. Там объявлялась воздушная тревога в столице, а также в ряде регионов. Сильные взрывы слышали жители Киева, а также люди, проживающие в Киевской области и Конотопе.