Над территорией Крыма сбили 16 беспилотников на протяжении одного часа
За утро понедельника, 13 октября, противовоздушной обороной было перехвачено 16 украинских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Крымский полуостров.
«В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — указали они в микроблоге.
До этого Минобороны сообщило о 32 сбитых за ночь на 12 октября дронах ВСУ. При этом над территориями Белгородской и Брянской областей было сбито по 15 БПЛА.