Над территорией Москвы уничтожили 25 дронов ВСУ

Украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Москву. Дроны были сбиты над территориями Раменского городского округа и горокруга Домодедово.

В общей сложности удалось ликвидировать не менее 26 вражеских устройств, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Подмосковье также подверглось массированной атаке со стороны ВСУ. Сообщения о налетах стали поступать с 4:35.

Сергей Собянин сообщил о шести сбитых БПЛА. Очередная атака была зафиксирована в 4:46. Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник. После этого было сбито еще четыре вражеских устройства.

За полчаса Киев выпустил около 26 БПЛА. Удары успешно отражены. К счастью, никто не пострадал. Разрушений нет.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в Херсонской области.