Над территорией РФ уничтожили больше ста беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении вражеских беспилотников за прошедшую ночь над территорией страны.

По данным ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вражеские дроны над разными регионами РФ. В частности, БПЛА были сбиты над территорией Крыма, Краснодарского края, над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, российская авиация уничтожила за сутки в акватории Черного моря вражеские безэкипажные катера.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Чаще всего под удар попадет территория Белгородской области, где установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Курской и Брянской областях.

Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых вражеских БПЛА. Власти регионов, в свою очередь, информируют граждан об опасности, а также о падении обломков.

Ранее мы сообщали, что ВСУ атаковали морской порт и НПЗ в Новороссийске 10 ударными дронами.