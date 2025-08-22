Над территорией Воронежской области уничтожили еще четыре БПЛА
ПВО сработала, но угроза осталась: подробности ЧП в Воронежской области
Дежурные силы ПВО обнаружили в небе над Воронежем и в двух районах области ещё четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, обломки повредили крышу частного дома.
Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области сохраняется.
Регион не раз подвергался атаке украинских дронов.
Так, в четверг, 21 августа, Министерство обороны РФ сообщило о нейтрализации двух украинских беспилотников самолетного типа в небе над Воронежской областью.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 21 августа в Воронежской области из-за атаки БПЛА приостановили движение поездов.