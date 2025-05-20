Над тремя регионами России сбили 15 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 15 вражеских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом вечером 20 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Так, вражеские дроны были сбиты над Орловской, Брянской и Белгородской областями в период с 20:00 по 21:40 мск.

Из 15 сбитых беспилотников, 11 — были уничтожены над территорией Орловской области. Три беспилотных аппарата были сбиты над Брянской областью, еще один — над Белгородской областью.

О ликвидации вражеских БПЛА также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, жертв и разрушений в результате атаки нет.

По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, три мирных жителя пострадали из-за атаки беспилотника в регионе. Так, в селе Нежеголь Шебекинского округа дрон ВСУ атаковали грузовой автомобиль. Травмы получил водитель, которого доставили в больницу. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с дрона пострадали две женщины.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ в Харьковской области.