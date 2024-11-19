Украинские БПЛА атаковали промпредприятие в Воронежской области

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

Промпредприятие в Воронежской области, которое выпускает гражданскую продукцию, было атаковано беспилотниками. Об этом сообщает в своем канале губернатор региона Александр Гусев.

По словам Гусева, атаку производило больше пяти вражеских БПЛА. Они атаковали предприятие, которое выпускает исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов региона. В результате вражеской атаки там произошло возгорание.

К счастью, никто не пострадал при инциденте – сотрудников успели оперативно эвакуировать. На месте работают спасатели МЧС и другие оперслужбы, идет тушение пожара. Ситуация находится под контролем, но опасность атаки беспилотников все еще сохраняется, добавил Гусев.

Ранее стало известно, что российский военный смог сбить вражеский дрон одной рукой.

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