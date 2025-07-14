ВСУ дронами атаковали учебный центр Запорожской АЭС
Тренажерный центр Запорожской АЭС подвергся атаке трех беспилотников ВСУ
Фото: [flickr.com]
Три украинских беспилотника атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в телеграм-канале сообщили представители станции.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 13 июля. Удар был нанесен примерно в 200-300 м от первого энергоблока станции. По предварительным данным, критических разрушений нет. Также не зафиксированы возгорания.
Стоит отметить, что на ЗАЭС находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, используемый для подготовки специалистов-атомщиков.
Сейчас сотрудники станции проводят оценку ущерба и анализируют обстоятельства произошедшего. Работа самой АЭС продолжается в штатном режиме, а все необходимые меры безопасности соблюдены.
Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, является крупнейшей атомной станцией в Европе. Ее шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 гигаватт обеспечивают значительную часть энергопотребления региона.
После референдума в сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России, а сама АЭС перешла под контроль Росатома. Однако Киев не признает эти изменения и продолжает военные действия в районе станции.
На данный момент более 70% Запорожской области находится под контролем России, в то время как областной центр — город Запорожье, остается под властью украинских сил. Временно административным центром Запорожской области в РФ назван Мелитополь.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников.