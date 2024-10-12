Над Воронежской областью нависла угроза беспилотников

В Воронежской области взникла опасность атаки беспилотников. По словам губернатора региона Александра Гусева, силы ПВО готовы противодействовать угрозе.

Глава области призвал жителей не беспокоиться и следать за дальнейшим развитием событий от правительства региона или МЧС России.

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он в своем телеграм-канале.

Отмечается, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была отменена во всей Воронежской области.

Напомню, ранее российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области