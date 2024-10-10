Надвигающийся на США ураган «Милтон» может стать самым разрушительным в истории
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Надвигающийся на США тропический циклон «Милтон» может войти в историю метеонаблюдений как самый разрушительный. Такое заявление в интервью RT сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам эксперта, по своей силе «Милтон» даже может превзойти ураган «Катрина», который обрушился на Соединенные Штаты в 2005 году.
Отличительная особенность «Малтона» – беспрецедентная скорость перемещения.
Такие природные катаклизмы связаны с процессом глобального потепления, пояснил Шувалов.
Власти США уже вводят экстренные меры с целью минимизировать возможный ущерб и обеспечить безопасность граждан. Жителям прибрежных районов рекомендуется следить за прогнозами погоды и выполнять указания местных властей.
Ранее сообщалось о том, что Южная Европа может превратиться в огромную пустыню к 2100 году.