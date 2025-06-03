Наехавшего на мотоциклиста водителя Rolls-Royce обвинили в намеренном преступлении

По предварительной версии следствия, инцидент в Санкт-Петербурге, где автомобиль Rolls-Royce совершил наезд на мотоциклиста, был спланированной акцией. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Mash на Мойке».

Согласно информации, опубликованной каналом, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство. Следственные органы склоняются к мнению, что действия водителя были мотивированы личной враждой по отношению к байкеру и являлись попыткой мести.

Об аварии стало известно 1 июня. 37-летний водитель внедорожника, двигаясь в крайнем ряду, принял попытку разворота, пересекая двойную сплошную линию разметки. При этом он проигнорировал приближающегося 35-летнего мотоциклиста. В результате маневра, автомобиль совершил наезд на мотоцикл, переехав его несколько раз.

Мотоциклист, получивший серьезные травмы, был доставлен в больницу. Ему уже провели операцию, однако потребуется еще одно хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что лихач на иномарке сбил двоих детей и двух взрослых в Подольске.