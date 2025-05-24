Лихач на иномарке сбил двоих детей и двух взрослых в Подольске

В городе Подольске, расположенном в Московской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля, двигаясь по пешеходному переходу, совершил наезд на двух взрослых людей, которые катили перед собой коляски с детьми. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

Инцидент случился в конце рабочего дня 24 мая на улице Революционный проспект. Водитель автомобиля Kia, которому было 77 лет, не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемом переходе. В результате пострадали мужчина и женщина с детьми. В колясках находились мальчик и девочка, которые родились в 2023 и 2024 годах соответственно.

«В результате ДТП дети были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В связи с дорожно-транспортным происшествием проводится расследование с целью установить все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после массовой аварии на М-12 в Подмосковье.