Наехавшего на толпу в Ванкувере мужчину обвинили в убийстве по восьми пунктам

Телеканал CBC сообщил , что 30-летнему Кайджи Адаму Ло, совершившему наезд на людей на уличном празднике в Ванкувере, инкриминируют убийство.

В публикации уточняется, что ему предъявлены обвинения в совершении убийства по восьми пунктам. В скором времени состоится судебное заседание, на котором он предстанет перед судом. Уточняется, что среди 11 пострадавших были как пятилетний ребенок, так и пожилой человек.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем. Инцидент произошел вечером в субботу, 26 апреля. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего.