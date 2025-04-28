Наехавшего на толпу в Ванкувере мужчину обвинили в убийстве по восьми пунктам
CBC: наехавшему на толпу в Ванкувере мужчине предъявлено обвинение в убийстве
Фото: [flickr.com]
Телеканал CBC сообщил, что 30-летнему Кайджи Адаму Ло, совершившему наезд на людей на уличном празднике в Ванкувере, инкриминируют убийство.
В публикации уточняется, что ему предъявлены обвинения в совершении убийства по восьми пунктам. В скором времени состоится судебное заседание, на котором он предстанет перед судом. Уточняется, что среди 11 пострадавших были как пятилетний ребенок, так и пожилой человек.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем. Инцидент произошел вечером в субботу, 26 апреля. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего.