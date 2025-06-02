Наемницу из США осудили в ДНР на 20 лет за фейки о российской армии

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что американская наемница Сара Эштон-Чирилло, сражавшаяся в рядах ВСУ и распространявшая дезинформацию о российских войсках, заочно осуждена Верховным судом ДНР к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии.

Ее признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 и части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ, касающимся распространения ложных сведений о действиях Вооруженных сил РФ и участию наемника в вооруженном конфликте соответственно.

Судебное разбирательство выявило, что с февраля по сентябрь 2023 года Эштон-Чирилло прибыла на территорию Украины и вступила в Интернациональный легион, после чего была зачислена в 113-ю бригаду украинской теробороны. Она принимала непосредственное участие в боевых действиях против российских солдат на стороне украинских вооруженных формирований.

В августе 2023 года она создала и опубликовала в сети видеоролик, содержащий ложные сведения о наличии у России запасов биологического оружия и применении российскими военными химического оружия в Сирии и на Украине в ходе спецоперации.

Установлено, что вознаграждение, полученное Эштон-Чирилло за наемническую деятельность, составило более 653 тыс. руб.

В настоящее время наемница объявлена в международный розыск, и судом в ее отношении заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что задержанному в Домодедово армянину-наемнику ВСУ предъявили обвинение.