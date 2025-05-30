Генеральная прокуратура России утвердила гражданину Армении, который, по данным следствия, воевал в рядах ВСУ против ВС РФ за 90 тыс. гривен в месяц. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Армен Балян обвиняется по ст. 359 УК РФ — участие наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Следствие установило, что Балян воевал в Донецке, Луганске и Херсонской области против российской армии с ноября 2022 по декабрь 2023 года. Согласно материалам следствия, мужчина прибыл на Украину через Молдавию и вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Во время службы он прошел обучение и участвовал в боевых действиях, получив несколько ранений. В конце наемник дезертировал из украинских войск и покинул страну.

Балян был объявлен в розыск в августе 2024 года, а через некоторое время он был задержан в аэропорту Домодедово. Во время допроса он признал свою вину, сообщив следователям подробности своего участия в конфликте. По словам Баляна, часть, в которой он служил, была расформирована из-за тяжелых потерь бойцов.

Также он рассказал, что при попытке пересечь Днепр в Херсонской области получил контузию. На данный момент у него есть только армянский паспорт.

Ранее РИА Новости сообщило, что украинские солдаты начали массово покидать свои части.