Награждение лучших специалистов гостехнадзора состоялось в Доме Правительства Подмосковья

Сегодня в Доме Правительства Московской области прошло награждение специалистов гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что глава ведомства Тихон Фирсов вручил почетные грамоты инспекторам за добросовестный труд и ответственное отношение к своей работе.

«Спасибо вам за ваш доблестный труд. Без постоянного контроля эксплуатации технических средств нельзя рассчитывать на благополучие во многих сферах нашей жизни. Успех в сельскохозяйственной деятельности и безопасность наших граждан напрямую зависят от исправности самоходных машин и развлекательных технических средств. Благодаря вам у наших граждан не возникает поводов для беспокойства», — сообщил глава ведомства.

Тихон Фирсов отметил, что знания и практика позволяют инспекторам быстро выявлять и пресекать нарушения, а любовь к людям — находить точки соприкосновения с нарушителями, путем проведения с ними профилактических бесед, и ответственно относиться к своему делу, зная о том, что от их работы зависят жизни и здоровье граждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами.