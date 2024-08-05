Находящегося в федеральном розыске пожилого мужчину задержали в Коломне
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Подмосковные росгвардейцы задержали в Коломне 69-летнего мужчину, который числится в федеральном розыске.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, информацию о местонахождении злоумышленника сотрудники Росгвардии получили во время патрулирования улиц городского округа.
Мужчину оперативно задержали и передали полицейским. Не уточняется, за какое именно преступление гражданин находится в федеральном розыске.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась украсть из магазина дорогостоящие деликатесы.