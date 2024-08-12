Находящегося в федеральном розыске жителя Подмосковья задержали в Раменском

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 21-летнего местного жителя, который находится в федеральном розыске, сообщила пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования улиц Раменского городского округа росгвардейцы обратили внимание на юношу, который по приметам был схож с мужчиной из ориентировки. Подозреваемого задержали и передали в полицию.

Выяснилось, что 21-летний житель города Жуковский действительно находится в федеральном розыске за кражу из сетевого супермаркета.

Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали мужчину, который пытался украсть из магазина несколько блоков табачной продукции.