Находящуюся в федеральном розыске женщину задержали в Подмосковье
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
В подмосковном Подольске задержали 27-летнюю женщину, которая находится в федеральном розыске за кражу, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Ночью росгвардейцы прибыли в компьютерный клуб, где сработала кнопка тревожной сигнализации. Выяснилось, что в заведение пришла нетрезвая женщина, которая громко выражалась и мешала посетителям.
Правонарушительницу доставили в полицию. Там и выяснилось, что уроженка Курской области находится в федеральном розыске.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который пытался уйти от преследования.