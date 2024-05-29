Находящуюся в федеральном розыске женщину задержали в Подмосковье

В подмосковном Подольске задержали 27-летнюю женщину, которая находится в федеральном розыске за кражу, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ночью росгвардейцы прибыли в компьютерный клуб, где сработала кнопка тревожной сигнализации. Выяснилось, что в заведение пришла нетрезвая женщина, которая громко выражалась и мешала посетителям.

Правонарушительницу доставили в полицию. Там и выяснилось, что уроженка Курской области находится в федеральном розыске.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который пытался уйти от преследования.