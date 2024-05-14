В Люберцах задержали нетрезвого водителя, который пытался уйти от преследования

Подмосковные росгвардейцы задержали в Люберцах 32-летнего уроженца Курской области, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители патрулировали улицы муниципалитета. Они заметили иномарку, которая грубо нарушала ПДД и создавала опасность для всех остальных автомобилистов.

Сотрудники Росгвардии потребовали от нарушителя остановить транспортное средство, но он не выполнил этого и пытался уйти от преследования.

В результате росгвардейцам пришлось принимать ряд мер, чтобы безопасно остановить автомобиль. Водитель иномарки не смог объяснить правоохранителям, почему сел за руль после употребления спиртного.

Нарушителя передали сотрудникам ДПС. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники подмосковной Росгвардии задержали двоих мужчин, которые устроили драку в музее.