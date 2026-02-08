Найден трактористом: раскрыты новые детали в деле о пропавшем в Саратовской области мальчике

После трех суток масштабных поисков в Саратовской области найдено тело 15-летнего подростка, который ушел из дома 5 февраля и пропал без вести. Трагическую находку 8 февраля в поле сделал тракторист, расчищавший дорогу после снегопада.

Масштабная поисковая операция

Как сообщили в добровольческом отряде «ЛизаАлерт», заявка на поиски поступила вечером 5 февраля. К операции немедленно подключились 61 волонтер из шести регионов России, а также полиция, МЧС, Следственный комитет и местные жители. Поиски, в которых в общей сложности участвовало более 180 человек, велись с использованием беспилотников и снегоходов в радиусе 40 километров от села Привольное, где жил мальчик. Работу осложнял сильный снегопад.

Следственный отдел по городу Энгельс возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Следователи обследовали территорию, допросили родных и друзей пропавшего.

Обстоятельства находки и версии

Тело подростка было обнаружено в семи километрах от села Ревино на противоположном берегу Волги. По данным источника, процитированного региональными СМИ, расстояние от его родного села составляло около 200 километров по дороге.

При осмотре на теле несовершеннолетнего не было обнаружено видимых повреждений. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной неподтвержденной информации, которой располагает издание «Регион 64», криминальной составляющей в смерти нет, и подросток мог погибнуть от переохлаждения. Также сообщается, что накануне исчезновения он мог провалить экзамен, что стало возможной причиной ухода из дома. Следствие работает над установлением всех обстоятельств произошедшего.

