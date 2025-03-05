НАК: обстрелявшие силовиков боевики блокированы в поселке Семендер
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В Дагестане была обнаружена группа из четырех боевиков, которые намеревались совершить нападение на один из объектов, принадлежащих правоохранительным органам. В настоящее время они заблокированы на окраине поселка Семендер. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России в социальных сетях.
В ходе попытки задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Боевиков удалось заблокировать на окраине поселка Семендер. В настоящее время принимаются меры по их задержанию.
Жители домов, расположенных в зоне проведения контртеррористической операции, были эвакуированы.
«Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов», — сообщили в НАК.
Ранее власти Махачкалы объявили о начале контртеррористической операции (КТО) в районе Семендера после нападения вооруженных людей на сотрудников правоохранительных органов.