НАК: обстрелявшие силовиков боевики блокированы в поселке Семендер

В Дагестане была обнаружена группа из четырех боевиков, которые намеревались совершить нападение на один из объектов, принадлежащих правоохранительным органам. В настоящее время они заблокированы на окраине поселка Семендер. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России в социальных сетях.