НАК: в России в 2024 году предотвратили 190 терактов

За весь 2024 год российские силовики сумели предотвратить на стадии подготовки 190 террористических актов. Об этом сообщили представители Национального антитеррористического комитета, их слова привело РИА Новости.

В Москве прошло совместное заседание Федерального оперативного штаба и НАК. На нем были подведены итоги работы в 2024 году.

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов», — указали журналистам.

Шесть терактов готовили приверженцы таких движений как «Маньяки Культ Убийц»* и «Колумбайн»*. Они планировали устроить преступления в учебных заведениях, а также в местах с большим скоплением людей. Всех террористов удалось выявить и пресечь их действия еще на стадии подготовки терактов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане удалось предотвратить масштабный теракт, который готовили сразу 12 человек. При них обнаружено стрелковое оружие, взрывчатые вещества и их компоненты.

* Запрещенные в России террористические организации