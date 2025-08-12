Накачавшие младенца магнезией калининградские врачи выйдут на свободу через 2,5 года

Как сообщила «Лента.ру», Елена Белая и Элина Сушкевич, врачи из калининградского роддома №4, признанные виновными во введении новорожденному магнезии, не смогут рассчитывать на освобождение ранее 2028 года.

Мособлсуд вынес решение, согласно которому исполняющая обязанности главврача Белая получила 9,5 лет заключения, а врач-анестезиолог-реаниматолог Сушкевич — 9 лет. В общий срок отбывания наказания было включено время, проведенное под домашним арестом и в следственном изоляторе, что составило около пяти лет.

Таким образом, возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (УДО) у врачей появится после отбытия двух третей назначенного срока, начиная с момента вступления приговора в силу, что произошло 11 августа.

Это означает, что примерно через 2,5 года из оставшихся четырех лет они смогут подать прошение. Однако ключевым условием для этого является полное погашение процессуальных издержек (более 270 тыс. руб. для Белой и более 170 тыс. руб. для Сушкевич), а также выплата компенсации морального вреда матери ребенка в размере 2 млн руб.

Ранее сообщалось, что калининградским врачам в третий раз вынесли приговор по делу об убийстве младенца.