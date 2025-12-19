Наказали огромным штрафом: жителя Камчатки признали виновным в призывах к терроризму

На Камчатке прошел суд над жителем села Мильково, который призывал в интернете к террористическим актам. Подсудимого обязали выплатить крупный штраф. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное региональным управлением Федеральной службы безопасности.

Силовики выявили, что 47-летний безработный мужчина размещает противоправные посты в одном из чатов.

«Гражданин неоднократно размещал в иностранном мессенджере Telegram сообщения, содержащие призывы к расправе с общественным деятелем и представителями органов государственной власти», — указали они.

Дело обвиняемого рассмотрел Тихоокеанский флотский военный суд. Подсудимого обязали выплатить штраф 500 тыс. руб. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети Интернет сроком на 3 года.

