Наледь с многоэтажки в Саратове едва не убила пожилую женщину

В Саратове пожилая женщина пострадала в результате падения снега и льда с крыши многоквартирного дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, произошедшего на улице 2-я Садовая.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 15 февраля с кровли здания на 77-летнюю прохожую обрушилась снежная масса вместе с наледью. Пенсионерка получила травмы, степень тяжести которых не уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку крыши от снега и наледи.

Ранее сообщалось, что В Саратове 65-летний пенсионер погиб под рухнувшей с крыши массой снега.