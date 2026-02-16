Россиянин погиб под упавшим с крыши снегом в Саратове

Зима продолжает собирать страшную статистику по стране: на этот раз трагедия произошла в Саратове, где 65-летний местный житель оказался погребен под снежной массой, рухнувшей с крыши дома. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тело пенсионера обнаружили родственники на территории частного домовладения в Заводском районе.

Спасти мужчину было уже невозможно — снежный завал не оставил ему ни единого шанса. В какой именно момент сошла лавина и почему погибший оказался в опасной зоне, сейчас выясняют следователи.

Саратов — далеко не единственный город, где этой зимой снег и лед унесли человеческие жизни. Накануне в Лянторе Ханты-Мансийского округа (ХМАО) тяжелая масса обвалилась на крытый хоккейный корт. Под завалами оказались пятеро детей. Спасти удалось не всех — один ребенок погиб, еще один впал в кому, его жизнь до сих пор висит на волоске.

Не менее трагичная история произошла в Нижнем Новгороде. Там сосулька, сорвавшаяся с крыши, оборвала жизнь 19-летней девушки. Удар оказался смертельным. Еще одна горожанка, оказавшаяся рядом, отделалась легкими травмами.

Ранее сообщалось, что в Москве на 14-летнего мальчика с крыши дома упала снежная глыба.