Налет БПЛА на Мордовию закончился повреждениями для промышленного предприятия

В ночь на среду, 22 октября, на территорию Республики Мордовия был совершен налет беспилотников ВСУ. При этом был нанесен ущерб промышленному предприятию, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Артем Здунов.

По утверждению Здунова, в течение прошедшей ночи на республику была совершена массированная атака.

«В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы», — указал он.

По его утверждению, для ликвидации последствий вражеского удара привлечены все необходимые силы и выделены нужные средства.

Ранее Минобороны сообщило об отражении массированного налета ВСУ на Брянскую область. За четыре часа вечером 21 октября над территорией региона уничтожили 57 вражеских БПЛА.