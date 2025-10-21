ПВО отразила мощный налет беспилотников ВСУ на Брянскую область
Минобороны: ПВО сбила 58 украинских БПЛА во второй половине дня 21 октября
Во второй половине дня вторника, 21 октября, над территорией России противовоздушной обороной были сбиты 58 украинских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По утверждению военных, ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию России.
«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.
При этом 57 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще один дон нейтрализовали над Курской областью.
Ранее Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках в ночь на 20 октября. Больше всего БПЛА, три единицы, было перехвачено над Крымским полуостровом.