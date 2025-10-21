ПВО отразила мощный налет беспилотников ВСУ на Брянскую область

Во второй половине дня вторника, 21 октября, над территорией России противовоздушной обороной были сбиты 58 украинских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию России.

«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

При этом 57 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще один дон нейтрализовали над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках в ночь на 20 октября. Больше всего БПЛА, три единицы, было перехвачено над Крымским полуостровом.