Нападение на губернатора в Екатеринбурге: мужчина бросился к Паслеру во время фотосессии

На «Екатеринбург Арене» произошел неприятный инцидент: губернатор Свердловской области Денис Паслер фотографировался с жителями перед началом праздничного концерта, посвященного 1 мая. В этот момент к нему попытался прорваться неадекватный мужчина, передает портал E1.ru. Охрана сработала оперативно — агрессивного человека быстро скрутили.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что глава региона не подал вида, не прервал общение с людьми и продолжил фотографироваться. Затем он спокойно проследовал на мероприятие. Нападавший передан правоохранительным органам. Обстоятельства и мотивы мужчины выясняются.

Первомайский митинг-концерт начался на стадионе в 10:00 по местному времени часов утра. Перед собравшимися выступили губернатор Паслер, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и мэр города Алексей Орлов.

Ранее жители Екатеринбурга рассказали, как трясся дом перед атакой украинских БПЛА.