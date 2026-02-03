Напала с ножом: ученица в Кодинске нанесла ножевое ранение однокласснице, пострадавшая госпитализирована

В городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница напала с ножом на свою ровесницу. По данным Следственного комитета, инцидент произошел после конфликта с учителем, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка СК.

Подробности конфликта и мотивы нападения пока устанавливаются. Нападавшая подросток была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Случай произошел на фоне другой тревожной новости: утром 3 февраля в Уфе девятиклассник устроил стрельбу из пластикового пневматического автомата, ранив учителя и трех одноклассников.

Ранее сообщалось о том, что к нападению ученик гимназии № 16 из Уфы готовился минимум с 26 января.