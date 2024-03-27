Напавшего с ножом на посетителей компьютерного клуба в Подмосковье заключили под стражу
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Мужчина, который ранил ножом посетителей компьютерного клуба в Подмосковье, арестован до 26 мая 2024 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Такое решение принял суд с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры, уточнили в надзорном ведомстве.
Напомним, инцидент произошел 25 марта, 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на мужчину, который стоял на крыльце компьютерного клуба, а затем зашел внутрь и ранил подростка.
Пострадавших госпитализировали. Им была оказана медицинская помощь. В настоящее время угроза жизни отсутствует.